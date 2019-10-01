Фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей

ТАСС, 1 октября. Серебряный призер Олимпийских игр - 2018 в командном турнире и бронзовый призер чемпионата мира в парном фигурном катании Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, временно приостановил карьеру по рекомендации врачей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при", - говорится в сообщении.

Помимо серебряных наград Игр 2018 года, 25-летняя Забияко и 30-летний Энберт являются бронзовыми призерами чемпионата мира и командного Кубка мира (2019), а также первенства Европы (2018). Ранее Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы 2019 года в Минске, потому как врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления, однако позднее пара продолжила выступать на турнирах.