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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей

Российская пара Натальи Забияко и Александра Энберта пропустит этапы серии Гран-при текущего сезона
Наталья Забияко и Александр Энберт Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Наталья Забияко и Александр Энберт
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 1 октября. Серебряный призер Олимпийских игр - 2018 в командном турнире и бронзовый призер чемпионата мира в парном фигурном катании Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, временно приостановил карьеру по рекомендации врачей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при", - говорится в сообщении.

Помимо серебряных наград Игр 2018 года, 25-летняя Забияко и 30-летний Энберт являются бронзовыми призерами чемпионата мира и командного Кубка мира (2019), а также первенства Европы (2018). Ранее Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы 2019 года в Минске, потому как врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления, однако позднее пара продолжила выступать на турнирах.

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