"Локомотив" проиграл "Атлетико" во втором матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Голы в составе победителей забили Седрик Тегуиа (45-я минута) и Родриго Рикельме (68, 90+2). У "Локомотива" отличились Герман Основ (89) и Никита Хлынов (90). В матче первого тура против немецкого "Байера" из Леверкузена "Локомотив" также сумел отыграть отставание по ходу встречи в два мяча в последние 10 минут матча, тот матч завершился ничейным результатом со счетом 2:2.

В другом матче группы D итальянский "Ювентус" на домашнем стадионе переиграл "Байер" со счетом 4:1. В следующем туре "Локомотив" 22 октября на выезде сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" в тот же день дома примет "Байер".

После двух туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 1 очко. Лидирует "Ювентус" (6 очков), на второй строчке располагается "Атлетико" (3), последним идет "Байер" (1).

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.