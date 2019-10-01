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Футбол во Франции

"Ницца" расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

Диаби-Фадига признался в краже

ТАСС, 1 октября. Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание "L'Equipe".

По информации источника, причиной для расторжения соглашения с футболистом стала кража часов у одноклубника датчанина Каспера Дольберга. Диаби-Фадига после инцидента признался в краже. Отмечается, что 18-летний Диаби-Фадига уже заключил новый контракт с клубом "Париж", выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Диаби-Фадига является воспитанником "Ниццы", за основную команду он дебютировал 7 декабря 2017 года. Всего за команду нападающий провел семь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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