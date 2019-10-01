Главный тренер "Зенита" Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии домашнего матча против португальской "Бенфики" назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург. Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

В среду "Зенит" примет "Бенфику", начало - 22:00 мск. В предыдущий раз петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, когда вышел в плей-офф и уступили в 1/8 финала "Бенфике" (0:1, 1:2).

"У "Бенфики" хорошее качество игры и техники, - сказал Семак. - Тут стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов. Я бы не сказал, что опасность будет исходить от флангов, что "Бенфика" любит контролировать мяч. Там целый ряд атакующих моментов, на которые нужно обратить особое внимание".

"Мы долго не играли в Лиге чемпионов. Возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург - это будет праздник", - отметил главный тренер "Зенита".

Также Семак рассказал журналистам о методах выбора тактической установки на предстоящую игру. "Будем отталкиваться, в первую очередь, от состояния игроков и от игры соперника, так что все возможно. Малком по-прежнему травмирован, его завтра точно не будет, а Сердар Азмун потихоньку набирает форму. Футболисты хотят показать завтра свои лучшие качества, посмотрим, насколько это получится", - заключил он.

"Зенит" занимает второе место в группе G, имея в активе один набранный балл, как и французский "Лион", идущий третьим. Лидирует в группе немецкий "Лейпциг" (3), на последней строчке расположилась "Бенфика" (0).