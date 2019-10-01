Капитан "Зенита" Иванович назвал "Бенфику" сильной командой с менталитетом победителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Капитан и защитник российского футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович назвал португальскую "Бенфику" сильной командой, которая всегда нацелена на победу. Таким мнением он поделился на предматчевой пресс-конференции.

"Зенит" в среду примет "Бенфику" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, начало игры в 22:00 мск.

"Бенфика" - это очень опасная команда, у которой перспективные молодые игроки, - сказал Иванович. - У нее философия, своя система, большая история, их менталитет направлен только на победу. Мы всегда относимся с уважением к сопернику. Но мы знаем, что нужно сделать, чтобы победить завтра".

Четыре дня назад "Зенит" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:1 в матче чемпионата России. "Успеют ли футболисты восстановиться? Наша работа - восстановиться быстро, перед Лигой чемпионов нет ни одной причины, почему ты не можешь дать свой максимум. Каждая игра - это история, после матча никто не будет потом спрашивать, устал ты или нет", - заключил Иванович.

"Зенит" в первом матче группового турнира сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1), "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" (1:2).