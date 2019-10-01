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ЧМ по легкой атлетике

Рудакова вышла в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерами

Еще одна россиянка Валерия Андреева не смогла отобраться в следующий раунд соревнований

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянка Вера Рудакова пробилась в полуфинальный раунд чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 400 м с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.

27-летняя Рудакова преодолела дистанцию за 55,51 секунды, став четвертой в своем забеге, и вышла в полуфинал, куда отобрались по четыре лучшие спортсменки из пяти забегов и четверо показавших лучшее время из числа оставшихся. Рудакова продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. Первоначально россиянка финишировала пятой, однако из-за дисквалификации новозеландской спортсменки Портии Бинг Рудакова поднялась на четвертое место. Валерия Андреева показала 27-й результат (56,79) и не сумела пробиться в полуфинал, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года датчанка Сара Слотт Петерсен была дисквалифицирована за нарушение техники преодоления одного из барьеров и завершила борьбу в данном виде программы.

Рудакова является победительницей юниорского чемпионата мира (2009, 2010) и Европы (2011), серебряным (2015) и бронзовым призером (2014) чемпионата России. 27-летняя Андреева является чемпионкой России (2017, 2018) в одиночных соревнованиях и в эстафете (2019).

Полуфинальные забеги пройдут в среду. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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ЧМ по легкой атлетике
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