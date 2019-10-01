Первый чемпионат мира по пляжному самбо пройдет в 2020 году на Кипре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первый чемпионат мира по пляжному самбо в 2020 году пройдет на Кипре. Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации самбо (FIAS), сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

FIAS 1 октября провела очередное заседание исполкома. Также были внесены изменения в регламент организации и проведения официальных соревнований FIAS в части установления предельно допустимого возраста для судей на ковре - до 55 лет, для главного судьи соревнований, секретаря соревнований и заместителя главного судьи соревнований - до 60 лет.

Помимо этого, были внесены изменения в международные правила соревнований по самбо в части изменения весовых категорий, они вступят в силу с 1 января 2021 года с возможностью применения по решению президента FIAS на отдельных соревнованиях календаря организации и мультиспортивных соревнованиях с 1 декабря 2019 года. Женщины будут соревноваться в категориях до 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Соревнования среди мужчин будут проходить в категориях до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.

Были внесены изменения в правила соревнований по самбо в части установления времени поединка для юниоров и взрослых (мужчины и женщины) - 5 минут, для юношей и кадетов - 4 минуты.