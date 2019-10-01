"Автомобилист" прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв "Локомотив"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 обыграл ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первый результативный балл в сезоне в составе хозяев набрал Павел Дацюк.

В составе победителей шайбы забросили Иван Вишневский (6-я минута), Дэн Секстон (19), Найджел Доус (46) и Алексей Василевский (58), у гостей отличился Николай Коваленко (35).

"Автомобилист" прервал серию из четырех поражений, в предыдущий раз клуб из Екатеринбурга побеждал пекинский "Куньлунь" 19 сентября на своей площадке (5:4 ОТ). "Локомотив" в последних пяти встречах потерпел четыре поражения, единственную победу команда одержала дома в матче с рижским "Динамо" (4:0).

Центральный нападающий "Автомобилиста", двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", олимпийский чемпион 2018 года Павел Дацюк отдал одну голевую передачу, набрав первое очко за результативность в текущем сезоне. 41-летний форвард провел третий матч.

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает первое место, набрав после 13 матчей 19 очков, "Локомотив" идет 11-м на Западе, в активе команды из Ярославля восемь очков в 11 играх. В следующем матче "Автомобилист" примет на своей арене столичное "Динамо" 5 октября, "Локомотив" 3 октября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".