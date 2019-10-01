Погода не помеха. Идут последние приготовления перед игрой "Локомотив" - "Атлетико"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москва встречает спокойно матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между столичным "Локомотивом" и испанским "Атлетико". За несколько часов до начала игры около стадиона "РЖД-Арена" не наблюдается большого ажиотажа, а на площади перед ареной ведутся финальные работы для традиционных развлекательных мероприятий. Встреча начнется в 22:00 мск.

Будний день и дождливая погода стали причиной того, что болельщики обеих команд не спешили с приездом в Черкизово. По сообщению пресс-службы "Локомотива", на вечерней игре ожидается аншлаг, выкуплено более 27 тыс. билетов. Фанаты из Испании будут представлены скромным количеством - около ста человек решились на дальний перелет с Пиренейского полуострова, чтобы поддержать "Атлетико". Мадридскому клубу была выделена квота в 300 билетов, поэтому стоит ожидать, что компанию испанцам составят поклонники команды из России.

Перед кассами можно было ожидать надеющихся на чудеса любителей футбола, ждавших появления свободных билетов, но их не было. Видимо, люди смирились с информацией, что "Локомотив" полностью распродал все пакеты билетов на три матча группового этапа, при этом показав, что будет жестко бороться с перекупщиками. Поэтому и спекулянтов перед входами на стадион тоже не было видно, хотя они, скорее всего, появятся ближе к вечеру.

По традиции "Локомотив" подготовил для всех болельщиков большую развлекательную программу, центральная идея которой - испанский праздник. Зрители смогут попробовать изыски пиренейской кухни, научиться танцевать фламенко и сфотографироваться с настоящими мимами и фокусниками, а также фигурами быков, чтобы почувствовать себя матадором. "Гвоздем" программы станет открытие звезды бывшего форварда железнодорожников Виктора Лаврова на Аллее славы. Именно Лавров является автором первого гола чемпионатов СССР, также нападающий привел "Локомотив" к первому трофею - кубку страны в 1936 году.

Достойная игра "молодежки"

В преддверии вечернего матча встречу в рамках Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели молодежные команды "Локомотива" и "Атлетико". Ближайший резерв красно-зеленых смотрелся очень достойно, тем нелогичнее выглядел гол гостей в самой концовке первого тайма. После перерыва "Атлетико" воспользовался неточностями в игре соперника и увеличил отрыв в счете, после чего показалось, что гости могут одержать и крупную победу. Однако команда под руководством Максима Мишаткина показала характер и всего за две минуты в конце матча сравнялся счет.

Ничья не устроила юных железнодорожников, которые без оглядки бросились забивать третий гол, но вместо этого после необъяснимой ошибки в обороне сами пропустили гол и проиграли - 2:3. "Мы сами виноваты, дали сопернику шанс победить, хотя в первом тайме должны были использовать свое преимущество. Хочу поблагодарить ребят, которые вышли из тяжелой ситуации, было непросто, но очередная ошибка привела к поражению. Наверное, повлияли стресс и эмоции, эту ошибку можно называть детской, но такие ошибки бывают", - поделился впечатлениями от игры Мишаткин.

Игру резервных составов пришло посмотреть около 200 человек, среди которых был и генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. Юношеской команде "Локомотива" была организована шумная поддержка, за что футболисты поблагодарили пришедших на трибуны зрителей, несмотря на удрученное настроение после финального свистка. "Надеемся, основной состав сегодня не проиграет", - поделился ожиданиями один из болельщиков "Локомотива".