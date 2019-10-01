Хор Михайловского театра надеется исполнить гимн Лиги чемпионов на финале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Хор Михайловского театра надеется, что сможет продемонстрировать живое исполнение гимна Лиги чемпионов на финале турнира в 2021 году, который состоится на "Газпром-Арене". Об этом ТАСС заявил художественный руководитель хора, заслуженный артист РФ Владимир Столповских.

В среду на "Газпром-Арене" состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой", игра начнется в 22:00 мск. Перед стартовым свистком хор Михайловского театра совместно с музыкантами Балтийского симфонического оркестра вживую исполнят гимн Лиги чемпионов.

"Это масштабное событие, участвовать в нем - большая честь, я согласился не раздумывая, - сказал Столповских. - На стадионе такой объем, такое звучание, аудитория просто огромная. И все очень хорошо совпало с нашим рабочим расписанием в театре. Для наших артистов - это редкая возможность побывать на стадионе и посмотреть на него изнутри, из-за плотного рабочего графика вечера обычно заняты".

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Петербурге, игра состоится на "Газпром-Арене".

"Среди мужской части нашего хора много болельщиков, да и я сам не пропускаю ни одного матча, правда, по телевизору. Зато в юности, еще студентом, я играл за молодежную сборную Новосибирска. Известно, что финал Лиги чемпионов будет проходить у нас в Санкт-Петербурге. Я бы очень хотел, чтобы нас и туда пригласили исполнять гимн", - отметил заслуженный артист РФ.