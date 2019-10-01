Вратарь "Бенфики" Злобин заявил, что не предполагал своего возвращения в Россию на матч ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Российский вратарь португальской "Бенфики" Иван Злобин не представлял, что однажды вернется в Россию, чтобы принять участие в матче Лиги чемпионов. Об этом Злобин заявил на пресс-конференции перед матчем против петербургского "Зенита".

"Бенфика" на выезде встретится с "Зенитом" в среду в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, начало матча - 22:00 мск.

"Для меня всегда большое удовольствие вернуться в Россию, - сказал Злобин. - Не сказал бы, чтобы мне задавали много вопросов про российские команды. У нас тренерский штаб большой, он анализировал игру соперника, так что мы готовились к матчу, как всегда. Когда я уезжал из России, я не предполагал, что буду здесь на пресс-конференции представлять такую большую команду, как "Бенфика".

Также Злобин оценил свои перспективы на завоевание места основного вратаря команды. "Моя цель - упорно тренироваться. Тренер выбирает состав на каждую игру. Лично я всегда рад играть за эту команду, даже если я нахожусь на скамейке запасных, радуюсь за вратаря, когда он берет важные мячи", - заключил 22-летний футболист.

"Бенфика" занимает последнее место в группе G, не имея в активе ни одного очка. "Зенит" (1) и французский "Лион" (1) расположились на второй и третьей строчке соответственно. Лидирует в группе немецкий "Лейпциг" (3).

Злобин занимался в академии ЦСКА, затем в возрасте 18 лет перебрался в португальскую "Лейрию" в 2015 году. В 2016-м вратарь присоединился к юношеской команде "Бенфики", а в июне этого года подписал контракт на пять лет со взрослой командой. В текущем сезоне россиянин принял участие в матче Кубка португальской лиги против "Витории" (0:0).