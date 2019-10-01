Кремлев рассчитывает, что женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ станет лучшим в истории

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Федерации бокса России Умар Кремлев рассчитывает, что женский чемпионат мира в Улан-Удэ станет лучшим в истории. Комментарий Кремлева приводит пресс-служба организации.

В сентябре в Екатеринбурге прошел мужской чемпионат мира, по итогам соревнований Международная ассоциация бокса (AIBA) назвала турнир лучшим в истории.

"Екатеринбург уже всем все доказал: отзывы о мужском чемпионате мира говорят сами за себя, - сказал Кремлев. - Сейчас очередь Улан-Удэ. Пока не было ни одной жалобы на организацию женского мирового первенства, дирекция турнира работает на высшем уровне. Все готово к началу соревнований, мы поставили задачу, чтобы и женский чемпионат мира в Улан-Удэ был лучшим в истории".

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Всего на чемпионате мира выступят 809 спортсменок из 75 стран.