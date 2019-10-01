"Спартак" проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:9 уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей хет-трик сделал Кирилл Капризов (44, 46 и 52-я минуты), дублем отметился Михаил Григоренко (35, 40), по одной шайбе на счету Линдена Вея (9), Сергея Калинина (14), Константина Окулова (30) и Иржи Секача (39), у "Спартака" отличились Дмитрий Вишневский (8), Андрей Гончаров (22) и Мартиньш Карсумс (41).
"Спартак" не может обыграть ЦСКА в матчах КХЛ в 14-м матче подряд, в последний раз красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года. ЦСКА продлил победную серию в лиге до семи матчей, в последний раз клуб проигрывал 11 сентября в гостевом матче против нижегородского "Торпедо" (1:2 ОТ). "Спартак" прервал двухматчевую серию побед, в предыдущий раз столичный клуб проиграл дома уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:4) 24 сентября.
"Спартак" потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6, в российских чемпионатах "Спартак" крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение в истории от ЦСКА "Спартак" потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО, тот матч завершился со счетом 1:13.
Команды провели 34-й очный матч в КХЛ, на счету ЦСКА стало 22 победы, "Спартак побеждал в 12 матчах.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с подольским "Витязем" 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с "Витязем". В другом матче игрового дня "Салават Юлаев" в домашнем матче переиграл нижегородское "Торпедо" (5:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|12
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|44-17
|21
|2
|СКА
|13
|8
|1
|0
|1
|0
|3
|34-25
|19
|3
|Витязь
|11
|6
|1
|3
|0
|0
|1
|33-17
|20
|4
|Торпедо
|13
|5
|3
|0
|0
|0
|5
|38-33
|16
|5
|Динамо Мск
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|28-32
|14
|6
|Спартак
|13
|4
|0
|1
|0
|3
|6
|36-42
|13
|7
|Динамо Мн
|12
|3
|2
|0
|2
|1
|4
|35-34
|13
|8
|Йокерит
|11
|4
|1
|0
|0
|1
|5
|32-34
|11
|9
|Сочи
|12
|4
|0
|0
|1
|2
|5
|26-34
|11
|10
|Северсталь
|12
|3
|0
|2
|0
|1
|6
|32-36
|11
|11
|Локомотив
|11
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|25-32
|8
|12
|Динамо Р
|11
|1
|2
|0
|0
|0
|8
|16-40
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|13
|5
|3
|1
|0
|1
|3
|37-28
|19
|2
|Авангард
|11
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|32-27
|16
|3
|Ак Барс
|11
|9
|0
|0
|0
|0
|2
|41-20
|18
|4
|Салават Юлаев
|12
|7
|0
|0
|1
|0
|4
|31-27
|15
|5
|Барыс
|11
|7
|0
|0
|0
|0
|4
|22-19
|14
|6
|Сибирь
|11
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|24-25
|13
|7
|Трактор
|14
|4
|2
|0
|0
|1
|7
|22-30
|13
|8
|Адмирал
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|21-25
|12
|9
|Нефтехимик
|13
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|31-34
|12
|10
|Куньлунь
|12
|3
|0
|2
|0
|1
|6
|27-34
|11
|11
|Амур
|12
|2
|0
|0
|0
|3
|7
|19-26
|7
|12
|Металлург Мг
|12
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|20-32
|6