"Спартак" проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:9 уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей хет-трик сделал Кирилл Капризов (44, 46 и 52-я минуты), дублем отметился Михаил Григоренко (35, 40), по одной шайбе на счету Линдена Вея (9), Сергея Калинина (14), Константина Окулова (30) и Иржи Секача (39), у "Спартака" отличились Дмитрий Вишневский (8), Андрей Гончаров (22) и Мартиньш Карсумс (41).

"Спартак" не может обыграть ЦСКА в матчах КХЛ в 14-м матче подряд, в последний раз красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года. ЦСКА продлил победную серию в лиге до семи матчей, в последний раз клуб проигрывал 11 сентября в гостевом матче против нижегородского "Торпедо" (1:2 ОТ). "Спартак" прервал двухматчевую серию побед, в предыдущий раз столичный клуб проиграл дома уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:4) 24 сентября.

"Спартак" потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6, в российских чемпионатах "Спартак" крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение в истории от ЦСКА "Спартак" потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО, тот матч завершился со счетом 1:13.

Команды провели 34-й очный матч в КХЛ, на счету ЦСКА стало 22 победы, "Спартак побеждал в 12 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с подольским "Витязем" 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с "Витязем". В другом матче игрового дня "Салават Юлаев" в домашнем матче переиграл нижегородское "Торпедо" (5:1).