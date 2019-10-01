"Реал" сыграл вничью с "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 1 октября. Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Дублем в составе "Брюгге" отметился Эммануэль Деннис (9-я и 39-я минуты), у "Реала" голы на счету Серхио Рамоса (55) и Каземиро (85). В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря, вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе "Брюгге" на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Руд Вормер.

Испанский клуб впервые в истории пропускает два и более гола в трех подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В прошлом сезоне "Реал" проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому "Аяксу" (1:4), а до этого уступил в групповом этапе российскому ЦСКА (0:3).

Деннис стал седьмым футболистом, забившим два или более мяча "Реалу" в гостевом матче.

В турнирной таблице группы А "Брюгге" набрал два очка и идет на втором месте, "Реал" идет последним, на счету команды один балл. В следующем туре "Брюгге" дома сыграет с ПСЖ 22 сентября, "Реал" в этом же туре в гостях сыграет с турецким "Галатасараем".

В другом матче игрового дня итальянская "Аталанта" уступила украинскому "Шахтеру" (1:2), матч прошел на домашнем стадионе итальянских "Милана" и "Интера", так как арена "Аталанты" находится на реконструкции.