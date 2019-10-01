Мешков рассудит "Краснодар" и "Спартак" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из подмосковного Дмитрова обслужит матч 12-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами станут Роман Усачев, Дмитрий Березнев, резервным судей назначен Сергей Иванов (все - Ростов-на-Дону). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Встреча пройдет 6 октября в Краснодаре.

Систему VAR также применят на матче между ЦСКА и "Ростовом". Главным арбитром игры, которая пройдет 6 октября в Москве, назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистентами - Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей - Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Алексей Сухой (Люберцы).

Матч между "Уфой" и "Ахматом" (Грозный) обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Оренбургом" и "Динамо" (Москва) - Павел Кукуян (Сочи), "Рубином" (Казан) и "Тамбовом" - Алексей Еськов (Москва), "Сочи" и "Крыльями Советов" (Самара) - Алексей Матюнин (Москва), "Уралом" (Екатеринбург) и "Зенитом" (Санкт-Петербург) - Николай Волошин (Смоленск), "Локомотивом" (Москва) и "Арсеналом" (Тула) - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).