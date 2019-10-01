Барбер завоевала золотую награду чемпионата мира по легкой атлетике в метании копья

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Австралийка Келси Ли Барбер стала чемпионкой мира по легкой атлетике в метании копья. Соревнования проходят в Дохе.

28-летняя спортсменка показала результат 66,56 м. Второй стала китаянка Шиин Лю (65,88 м), третьей - ее соотечественница Хуэйхуэй Люй (65,49 м). Россиянки не приняли участие в данной дисциплине.

На счету Барбер серебряная и бронзовая медали Игр Содружества, она принимала участие в Олимпийских играх 2016 года, где заняла 28-е место.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (7-7-2), на втором месте идет команда Китая (2-3-3), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.