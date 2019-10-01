Кендрикс стал двукратным чемпионом мира по легкой атлетике в прыжках с шестом

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Американский спортсмен Сэм Кендрикс выиграл чемпионат мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Дохе.

27-летний спортсмен показал результат 5,97 м, второе место занял швед Арманд Дуплантис (5,97 м), который затратил большее количество попыток. Третьим стал поляк Петр Лисек (5,87 м). Победитель Олимпиады 2012 года француз Рено Лавиллени не смог выйти в финал. Россияне не выступали в данном виде программы.

На Олимпийских играх 2016 года Кендрикс стал бронзовым призером, также на его счету победа на чемпионате мира 2017 года

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (6-7-2), на втором месте идет команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.