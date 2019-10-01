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Лига чемпионов

Вызванный в сборную России футболист "Локомотива" Жемалетдинов получил травму в матче ЛЧ

Он покинул поле на 33-й минуте
Футболист "Локомотива" Рифат Жемалетдинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболист "Локомотива" Рифат Жемалетдинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футболист столичного "Локомотива" Рифат Жемалетдинов получил травму во время матча второго тура группового этапа лиги чемпионом против испанского "Атлетико". Матч проходит в Москве.

23-летний футболист получил травму на 33-й минуте матча, после чего он был заменен. Вместо него на поле вышел Брайан Идову, Жемалетдинов покинул поле самостоятельно.

В понедельник Жемалетдинов был впервые вызван в состав национальной сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно.

В матче "Локомотив" - "Атлетико" счет на данный момент не открыт.

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