Вызванный в сборную России футболист "Локомотива" Жемалетдинов получил травму в матче ЛЧ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футболист столичного "Локомотива" Рифат Жемалетдинов получил травму во время матча второго тура группового этапа лиги чемпионом против испанского "Атлетико". Матч проходит в Москве.

23-летний футболист получил травму на 33-й минуте матча, после чего он был заменен. Вместо него на поле вышел Брайан Идову, Жемалетдинов покинул поле самостоятельно.

В понедельник Жемалетдинов был впервые вызван в состав национальной сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно.

В матче "Локомотив" - "Атлетико" счет на данный момент не открыт.