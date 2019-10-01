Лайлс победил на чемпионате мира по легкой атлетике на дистанции 200 м

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Американец Ноа Лайлс стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 м. Соревнования проходят в Дохе.

22-летний американец показал результат 19,83 секунды. Вторым стал канадец Андре Де Грасс (19,95), третьим - эквадорец Алекс Киньонес (19,98). Ранее на текущем чемпионате мира Де Грасс стал бронзовым призером на дистанции 100 м. Россияне не приняли участие в данной дисциплине.

Лайлс является двукратным чемпионом мира среди спортсменов не старше 20 лет, победителем юношеских Олимпийских игр и юношеских Панамериканских игр.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (7-7-2), на втором месте идет команда Китая (2-3-3), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе, в заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.