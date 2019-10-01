Вишневский: хоккеисты "Спартака" проиграли ЦСКА из-за расслабленности и невезения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" потерпел разгромное поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за недоработок, расслабленности и невезения. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Дмитрий Вишневский.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 9:3. Вишневский стал автором первой заброшенной шайбы.

"Где-то нефарт у нас идет, где-то расслабляемся, один отскок, другой, вот так все и получается. Один матч играем строго, а дальше начинаем расслабляться, ничего сверхъестественного тут нет. Сами себе привезли голы, ошибки, недоработки - и вот весь результат. Если так посмотреть, то ЦСКА особо не создавал моменты, большинство голов пришло от наших явных ошибок", - сказал Вишневский.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с подольским "Витязем" 5 октября.