Нападающий ЦСКА Григоренко считает, что его партнер по команде Капризов готов играть в НХЛ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов готов успешно выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал партнер Капризова по ЦСКА Михаил Григоренко, ранее игравший в "Баффало" и "Колорадо".

Во вторник ЦСКА разгромил "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 9:3. Капризов отметился хет-триком. Контракт Капризова с армейским клубом истекает 30 апреля 2020 года. 22-летний нападающий задрафтован клубом НХЛ "Миннесота".

"Капризов меня вообще никак не удивляет, болельщиков или журналистов, наверное, может удивлять. Думаю, что Капризов готов к НХЛ. Он прекрасный мастер, много забивает, уже на международном уровне себя проявил", - отметил Григоренко.

Григоренко считает, что ЦСКА разгромил "Спартак" благодаря хорошей реализации моментов. "Здорово, что забили, хорошо играли. Конечно, хотелось бы меньше пропускать, но хорошо, что шайбы залетали, моменты реализовывали, такое не в каждой игре увидишь", - сказал Григоренко.

ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до семи матчей и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко после 12 игр. В следующем матче армейцы на домашней арене примут подмосковный "Витязь" 3 октября.