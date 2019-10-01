"Локомотив" дома проиграл "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Футболисты российского "Локомотива" дома уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Локомотив" в присутствии 27051 зрителей.

Голы забили Жоау Фелиш (48-я минута) и Томас Парти (58). На 33-й минуте встречи полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов получил травму и покинул поле, его поменял Брайан Идову. Федор Смолов также получил повреждение и был заменен на 82-й минуте, вместо него в игру вступил Александр Коломейцев.

В марте 2018 года соперники встречались друг с другом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. "Атлетико" одержал две победы с общим счетом 8:1 (3:0, 5:1), а позже стал победителем турнира. Еще один раз команды встречались друг с другом в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Тогда соперники разошлись миром в Москве - 3:3.

"Локомотив" в 17-й раз встретился с командой из Испании. Железнодорожники дважды одерживали победу, 12 раз верх брали испанские клубы, еще три матча столичная команда сыграла вничью. "Атлетико" провел против российских команд десятый матч, семь из которых команда из Мадрида выиграла, два раза клуб сыграл вничью и проиграл один раз.

В параллельном матче группы D итальянский "Ювентус" разгромил немецкий "Байер" (3:0). В первом туре "Локомотив" одержал победу над "Байером" со счетом 2:1, а "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом" (2:2). В турнирной таблице первое место занимает итальянская команда, набрав четыре очка, на втором месте с тем же числом очков идет "Атлетико", на третьем - "Локомотив" (3), замыкает турнирную таблицу "Байер", не набравший ни одного очка.

В третьем туре подопечные Юрия Семина сыграют в гостях с "Ювентусом" 22 октября, "Атлетико" в этот же день примет на своем стадионе "Байер".

Ход матча

Перед матчем болельщики "Локомотива" вывесили большой красочный баннер с обращением футболистов прошлых поколений игрокам поколения нынешнего. Такое напутствие дало еще больше настроения красно-зеленым, которые попытались активно начать матч в атаке, но гости довольно быстро забрали мяч и инициативу себе. До опасных моментов дело доходило очень редко, защита "Локомотива" хорошо разбиралась с соперниками в своей штрафной и на ее подступах.

В середине тайма главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину пришлось делать вынужденную замену - вместо получившего травму хавбека Жемалетдинова на поле вышел защитник Брайан Идову, а Владислав Игнатьев перешел ближе к атаке. В созидании у хозяев получалось очень мало, все сводилось к индивидуальным действиям Жоау Марио, Гжегожа Крыховяка и Федора Смолова.

Судьбу встречу решили первые 15 минут второго тайма - "Атлетико" взвинтил темп и поймал соперника на двух ошибках, которые до голов довели Фелиш и Парти - 0:2. После этого "матрасники" перешли к компактной обороне и не дали сопернику отличиться. Хотя вратарь гостей Ян Облак продемонстрировал лучшие качества, дважды отразив удары Крыховяка. "Локомотив" потерпел первое и заслуженное поражение в групповом этапе Лиги чемпионов.