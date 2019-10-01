"Зенит" примет "Бенфику" в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" проведут домашнюю встречу второго тура против португальской "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 22:00 мск.

Команды выступают в группе G. С тремя набранными очками здесь лидирует немецкий "Лейпциг", за ним следуют "Зенит" (1), французский "Лион" (1) и "Бенфика" (0). "Газпром Арена" вмещает 62 315 зрителей. Как сообщила ТАСС пресс-служба португальской команды, "Бенфику" поддержат около 250 болельщиков.

В противостоянии с "Зенитом" на международной арене у "Бенфики" абсолютный паритет. Команды встречались между собой шесть раз (все матчи проходили в рамках Лиги чемпионов), три раза победителями выходили петербуржцы, столько же - лиссабонцы. Даже разница забитых и пропущенных голов у команд одинаковая (7:7). В последний раз "Зенит" и "Бенфика" играли друг против друга 9 марта 2016 года на стадии 1/8 финала главного еврокубка, тогда со счетом 2:1 победу праздновали португальцы.

"Зенит" девять раз встречался с португальскими командами в официальных матчах (пять побед, две ничьи и два поражения). "Бенфика" восемь раз играла с российскими командами, одержав при этом только три победы и потерпев пять поражений. Две последние встречи против клубов из России португальцы провели в сезоне-2017/18, оба раза уступив московскому ЦСКА (1:2, 0:2) на групповой стадии Лиги чемпионов.

Возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург

В матче 11-го тура чемпионата России, который прошел 28 сентября, подопечные Сергея Семака уступили московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. На пресс-конференции перед игрой с "Бенфикой" капитан "Зенита" Бранислав Иванович подчеркнул, что это поражение не скажется на состоянии футболистов. "Наша работа - восстановиться быстро, перед Лигой чемпионов нет ни одной причины, по которой ты не можешь дать свой максимум. Каждая игра - история, после матча никто не будет потом спрашивать, устал ты или нет", - заявил Иванович.

Защитник с уважением высказался о сопернике "Зенита", назвав "Бенфику" командой с менталитетом победителей. "Бенфика" - очень опасная команда, у которой есть перспективные игроки. У нее присутствуют философия, своя система и большая история", - заявил Иванович.

Семак также положительно оценил игру "Бенфики". "Стоит ждать опасность абсолютно от всех футболистов. Я бы не сказал, что она будет исходить именно с флангов. У "Бенфики" есть целый ряд атакующих моментов, на которые нужно обратить особое внимание", - подчеркнул специалист.

В последний раз петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, когда вышел в плей-офф и уступил в 1/8 финала "Бенфике" (0:1, 1:2). "Мы долго не играли в Лиге чемпионов. Возвращение турнира в Санкт-Петербург станет праздником", - отметил Семак.

Главный тренер "Зенита" не избежал вопроса о предполагаемой тактике, которая будет выбрана на матч в среду. "Будем отталкиваться от состояния футболистов и от игры соперника, так что все возможно. Малком травмирован, его завтра точно не будет, а Сердар Азмун набирает форму. Футболисты хотят показать завтра свои лучшие качества, посмотрим, получится ли это", - заключил он.

"Зенит" умеет подстраиваться под соперника

В составе "Бенфики" играет российский 22-летний голкипер Иван Злобин. Он занимался в академии ЦСКА, а в возрасте 18 лет перебрался в португальскую "Лейрию". В 2016 году вратарь присоединился к юношеской команде "Бенфики". В июне текущего года он подписал контракт на пять лет с главной командой.

"Для меня всегда большое удовольствие вернуться в Россию. Когда я уезжал, не предполагал, что буду здесь на пресс-конференции представлять такую большую команду", - заявил Злобин, отметив, что тренерский штаб не консультировался с ним по поводу особенностей игры российских команд.

Главный тренер Бруну Лаже заявил, что "Зенит" выстраивает тактические схемы, отталкиваясь от соперника. "Против "Зенита" нужно играть разнообразно. Это очень интересная команда, она может подстраиваться под соперника, применять разные схемы. У них прямая игра, футболисты всегда стараются доставить мяч вперед, мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул специалист.

"Мы хотим выступить как можно лучше, за последнее время у нас было несколько попыток. Должны подходить ответственно к играм, все футболисты должны осознавать важность. Мы мотивированы и хотим победить", - заключил главный тренер "Бенфики".

В параллельном матче "Лейпциг" встретится с "Лионом" на своем поле. Их игра тоже начнется в 22:00 мск.