Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на четверг

ТАСС, 2 октября. Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который станет 103-м в истории, начнется в ночь на четверг. Регулярный чемпионат стартует матчем в Торонто между местной командой и "Оттавой".

Также в первый день состоится встреча двух последних обладателей Кубка Стэнли. Действующий победитель плей-офф НХЛ "Сент-Луис" примет обладателя трофея по итогам сезона-2017/18 "Вашингтон". Накануне игроки "Сент-Луиса", в числе которых россиянин Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, получили чемпионские перстни. Перед стартовым матчем на арене Enterprise Center будет торжественно поднят специальный баннер, символизирующий победу местной команды в Кубке Стэнли.

"Сент-Луис" по ходу прошлого сезона находился на последнем месте в турнирной таблице и в январе сменил тренера - вместо Майка Йео команду возглавил его помощник Крэйг Беруби. 53-летний специалист после победы в Кубке Стэнли подписал новый контракт с клубом сроком на три года. Двухлетнее соглашение оформил и 23-летний Барбашев, чей прошлый договор истек по итогам сезона-2018/19.

"Вашингтон", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, также будет входить в число претендентов на титул. Кузнецов пропустит три стартовых матча команды из-за дисквалификации за употребление кокаина во время чемпионата мира 2019 года.

Панарин и Бобровский в новых клубах

Два бывших одноклубника по "Коламбусу" форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский после окончания сезона перешли в разные команды. Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида. 27-летний нападающий в среднем за сезон будет зарабатывать $11,642 млн, ранее лидером по этому показателю среди россиян был капитан "Вашингтона" Овечкин ($9,538 млн).

Панарин - седьмой россиянин в системе "Рейнджерс". По ходу нынешнего межсезонья клуб пополнили вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов. Также за "Рейнджерс" выступают вратарь Александр Георгиев, форварды Владислав Наместников и Павел Бучневич. Шестеркин, Рыков и Кравцов начнут сезон в фарм-клубе.

Последние два сезона "Рейнджерс" не пробивались в плей-офф, в клубе идет процесс перестройки. По итогам драфта команду пополнил 18-летний финский вундеркинд Каапо Какко, также клуб заполучил результативного защитника "Виннипега" Джейкоба Трубу в обмен на Нила Пионка. Уже в предстоящем сезоне "Рейнджерс" способны решить задачу выхода в плей-офф, но бороться за Кубок Стэнли будут едва ли.

Бобровский заключил семилетний контракт с "Флоридой" на сумму $70 млн. Он стал вторым голкипером в НХЛ по величине зарплаты после вратаря "Монреаля" Кэри Прайса ($10,5 млн за сезон). В истории "Флориды" зарплата Бобровского стала самой большой, ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $50 млн.

"Флорида" укрепила линию обороны защитником "Тампы" Антоном Строльманом. Также было подписано соглашение с центральным нападающим Ноэлем Акьяри, который минувший сезон провел в составе финалиста Кубка Стэнли "Бостона". Возглавил команду трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера "Чикаго" Джоэль Кенневилль.

НХЛ снова в Европе

В прошлом сезоне три матча регулярного чемпионата прошли в Европе. В шведском городе Гетеборг сыграли "Нью-Джерси" и "Эдмонтон", на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки два матча провели "Флорида" и "Виннипег". В нынешнем сезоне в Праге сыграют "Чикаго" и "Филадельфия" (4 октября), а в Стокгольме матчи проведут "Тампа" и "Баффало" (8 и 9 ноября).

Три матча пройдут на открытом воздухе. 26 октября состоится пятая встреча на арене "Мозаик Стэдиум" в Реджайне встретятся "Виннипег" и "Калгари". 1 января 2020 года "Даллас" примет "Нэшвилл" на стадионе "Коттон Боул". 15 февраля 2020 года на "Фэлкон Стэдиум" в Колорадо-Спрингс сыграют "Колорадо" и "Лос-Анджелес".

Матч всех звезд состоится 26 января 2020 года. Пройдет он на арене в Сент-Луисе.

Регулярный чемпионат завершится 4 апреля 2020 года. В нем примут участие 31 команда, они разбиты на четыре дивизиона и две конференции. В плей-офф выйдут по три лучших клуба каждого дивизиона, оставшиеся места займут по две команды из каждой конференции с лучшими показателями.