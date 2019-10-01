Семин считает, что "Атлетико" был сильнее "Локомотива" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что испанский "Атлетико" был сильнее его команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом специалист сказал в эфире "Матч Премьер".

Ранее во вторник "Локомотив" проиграл "Атлетико" в домашнем матче со счетом 0:2.

"У нас не хватило сил, "Атлетико" был сильнее, они просто нас задавили, отсюда и победа. В первом тайме мы очень хорошо выглядели, а во втором получили гол после давления "Атлетико". Сил не хватило, но ребятам надо отдать должное", - сказал Семин.

Также главный тренер столичной команды оценил шансы футболиста Рифата Жемалетдинова восстановиться к матчам сборной России: "Конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые были не в нашу пользу. Думаю, что он не поедет в сборную из-за травмы".

После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, имея то же число очков, занимает "Атлетико". Замыкает таблицу немецкий "Байер", который не набрал ни одного очка.

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.