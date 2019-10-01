Мещеряков не сожалеет, что "Локомотив" сыграл в матче ЛЧ с "Атлетико" не в "Лужниках"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Локомотива", заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков заявил, что не испытывает сожалений о том, что московский футбольный клуб сыграл матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" не в "Лужниках". Об этом он сказал журналистам.

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2, встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

"У меня не было сожалений, что мы не играем в "Лужниках", потому что я считаю, что у нас стадион - самый уютный. Я понимаю, что многим не удастся попасть на "Ювентус" [6 ноября]. Но мы играем дома, а здесь и родные стены помогают", - сказал Мещеряков.

После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую позицию, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.