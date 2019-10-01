Главный тренер ФК "Атлетико" Симеоне считает, что "Локомотив" качественно сыграл в обороне

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Аргентинец Диего Симеоне, возглавляющий испанский футбольный клуб "Атлетико", считает, что российский "Локомотив" качественно сыграл в обороне в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом специалист заявил в ходе послематчевой пресс-конференции.

Во вторник "Локомотив" дома уступил "Атлетико" со счетом 0:2.

"Первый тайм был примерно равный, но после перерыва мы стали действовать более агрессивно, сказался индивидуальный класс наших игроков, и мы сумели дожать "Локомотив", - заявил Симеоне. - Сложно сравнить прошлогоднюю игру в Москве с этим матчем, мы сыграли разные матчи, составы претерпели изменения. В той встрече "Локомотиву" нужно было отыгрываться после гостевого поражения со счетом 0:3, сейчас была другая ситуация. В этот раз "Локомотив" качественно сыграл в обороне, был другой характер матча".

В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает итальянский "Ювентус", набравший четыре очка, на втором месте с тем же числом очков идет "Атлетико", на третьем - "Локомотив" (3), замыкает турнирную таблицу немецкий "Байер", не набравший ни одного очка.

В третьем туре подопечные Юрия Семина сыграют в гостях с "Ювентусом" 22 октября, "Атлетико" в этот же день примет на своем стадионе "Байер".