Дворкович: "Локомотив" в матче ЛЧ с "Атлетико" показал уровень третьей команды в группе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что "Локомотив" показал уровень третьей команды в группе в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом Дворкович сказал журналистам.

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2.

"Это Лига чемпионов, уровень очень высокий, "Локомотив" пока показал уровень третьей команды в группе, но шансы есть. Объективно говоря, "Атлетико" сильнее, но "Локомотив" провел хороший матч, главное, что болельщики гнали команду вперед, они лучшие игроки матча. Шансы у "Локомотива" были, просто надо было их использовать. Гости показали класс, но не показал ничего сверхъестественного", - сказал Дворкович.

После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав то же число очков, занимает "Атлетико". Четвертую позицию, потерпев два поражения, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.