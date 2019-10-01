Владислав Игнатьев: "Локомотив" будет бороться за выход из группы Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" будет бороться за выход из группы Лиги чемпионов по футболу. Об этом журналистам заявил полузащитник столичной команды Владислав Игнатьев.

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от испанского "Атлетико" со счетом 0:2, встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошла на стадионе "РЖД-Арена".

"Мы здорово играли в первом тайме, жаль, что Рифат [Жемалетдинов] получил травму, нам пришлось перестраиваться. Мы допустили две ошибки, и "Атлетико" тут же за них наказал, сегодня был не наш день. Может быть, будь мы посвежее, ошибки бы не допустили. Просто слишком много сил оставили на "Зените" (в субботу "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0 в чемпионате России - прим. ТАСС), сегодня этой энергии не хватило", - заявил Игнатьев.

"Будем пытаться бороться за первое и второе места. Все зависит от двух матчей с "Ювентусом", от нас все равно никто ничего не ждет. Надо выходить, играть и ничего не бояться", - добавил он.

После второго тура "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую строчку, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.