Семин считает, что футболист Смолов избежал серьезной травмы в матче ЛЧ с "Атлетико"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что нападающий команды Федор Смолов избежал серьезной травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом специалист заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник "Локомотив" дома уступил "Атлетико" со счетом 0:2. Семин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками. В этой встрече футболисты "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов покинули поле из-за полученных повреждений.

"Жемалетдинов выбыл надолго, у Смолова, скорее всего, ничего страшного нет, - сказал Семин. - Антон Миранчук не появится в ближайшее время, Алексей Миранчук должен скоро вернуться в строй, а Джефферсон Фарфан в этом году не выйдет на поле. Мы играем много матчей, у нас напряженный график, отсюда такое количество травм".

В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает итальянский "Ювентус", набравший четыре очка, на втором месте идет "Атлетико" (4), на третьем - "Локомотив" (3). Замыкает турнирную таблицу немецкий "Байер", не набравший ни одного очка.

В третьем туре подопечные Семина сыграют в гостях с "Ювентусом" 22 октября. "Атлетико" в этот же день примет на своем стадионе "Байер".