СМИ: тренер сборной Украины по футболу Шевченко может возглавить "Милан" в ноябре

ТАСС, 2 октября. Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко в ноябре может возглавить итальянский "Милан". Об этом сообщил портал Tutto Mercato.

По информации источника, нынешний наставник "Милана" Марко Джампаоло покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов уже на следующей неделе, когда начнется перерыв на матчи национальных сборных. Шевченко согласился возглавить команду, но выдвинул два условия. Во-первых, он завершит отборочный цикл к чемпионату Европы 2020 года со сборной Украины, который продлится до 19 ноября. Во-вторых, 43-летний специалист не хочет покидать свой пост в национальной команде и намерен совмещать должности.

"Милан" после шести туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда одержала две победы и потерпела четыре поражения. От последнего места клуб отделяют три очка.

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09. На его счету 322 матча в составе команды, в которых он забил 175 мячей и сделал 27 голевых передач. Вместе с "Миланом" украинец выиграл чемпионат (2003/04), Кубок (2002/03) и Суперкубок Италии (2004), а также становился победителем Лиги чемпионов (2002/03) и обладателем трофея Суперкубка УЕФА (2003).