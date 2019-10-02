Ласицкене заявила, что никогда не получала предложений выступать за другую страну

ДОХА, 2 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене никогда не получала предложений выступать за другую страну. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к Олимпийским играм в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре. Это заставляет Ласицкене рассматривать вариант переезда за рубеж, где ее смогут тестировать допинг-офицеры действующего агентства.

"Таких предложений [о смене спортивного гражданства] вообще ни от одной страны мира не приходит. Все прекрасно знают нашу позицию: как бы нам сложно не было, мы будем выступать за Россию и делать все, чтобы люди знали, откуда мы и кто мы", - сказала Ласицкене.

Ласицкене в понедельник в Дохе стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. По причине дисквалификации национальной федерации россияне на турнире выступают в нейтральном статусе.