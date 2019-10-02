Ласицкене отметила решение IAAF назвать ее российской легкоатлеткой

ДОХА, 2 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отметила решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) назвать ее российской легкоатлеткой. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

После того как Ласицкене завоевала в Дохе третью золотую медаль чемпионатов мира, IAAF в своей социальной сети назвала национальность спортсменки, которая на мировом первенстве, как и другие россияне, выступает в нейтральном статусе.

"Да от этого уже все устали, хотя, на самом деле, все и так всегда знали, откуда мы. Но момент сам по себе приятный. Положительного во всем этом, конечно, мало, но ситуация уже дошла до того, что это вызывает улыбку. Забавно", - сказала Ласицкене.

"Есть ли у IAAF сердце? Есть, конечно. Многие люди, работающие там, все понимают, знают и ждут, когда это все закончится", - добавила она.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.