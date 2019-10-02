{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Локомотива" Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

За польского полузащитника проголосовало 23,35% опрошенных болельщиков

ТАСС, 2 октября. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба РПЛ.

Лучшего игрока месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте". За 29-летнего польского полузащитника проголосовало 23,35% опрошенных болельщиков (второй результат). Победу в голосовании болельщиков одержал 21-летний хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич (48,44%), всего в голосовании приняли участие 53 312 человек.

Эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер" отдали свои голоса Крыховяку.

В сентябре "Локомотив" одержал три победы в трех матчах, обыграв "Сочи" (1:0), "Оренбург" (3:2) и петербургский "Зенит" (1:0). Крыховяк в этих матчах забил два победных мяча и отдал голевую передачу. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка после 11 матчей.

В голосовании за лучшего тренера месяца победу одержал Виктор Гончаренко (ЦСКА). За него единогласно проголосовали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер" и болельщики. Гол 34-летнего эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа ("Сочи") в ворота "Ахмата" (2:0) в матче 11-го тура признан лучшим в сентябре. За него проголосовали эксперты РПЛ и "Матч Премьер", болельщики же выбрали лучшим гол в исполнении 21-летнего хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича в матче девятого тура против "Тамбова" (2:0).

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
СМИ: "Кардифф" обжалует в CAS решение ФИФА о выплате за трансфер Салы
Футболист погиб 21 января в авиакатастрофе
Читать полностью