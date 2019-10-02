СМИ: "Кардифф" обжалует в CAS решение ФИФА о выплате за трансфер Салы

ТАСС, 2 октября. Валлийский "Кардифф" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об обязательной выплате французскому "Нанту" 5,3 млн фунтов (около €6 млн) за трансфер аргентинского игрока Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает журналист газеты Times Мартин Зиглер на своей странице в Twitter.

Сала погиб 21 января в авиакатастрофе, ему было 28 лет, за два дня до трагедии футболист перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 млн фунтов (около €17 млн). "Кардифф" и "Нант" договорились о выплате первого транша в размере 5,3 млн фунтов до 27 февраля, однако валлифский клуб трансфер не оплатил, после чего "Нант" подал жалобу в ФИФА. 30 сентября ФИФА обязала "Кардифф" выплатить установленную сумму в соответствии с договоренностью.

Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля.