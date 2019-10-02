Французские регбисты победили команду США в матче Кубка мира

ТАСС, 2 октября. Сборная Франции по регби обыграла команду США со счетом 33:9 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Фукуоке.

На счету французских регбистов пять попыток и четыре реализации. Американские спортсмены реализовали три штрафных удара.

Сборная Франции набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда США не набрала очков. В турнирной таблице группы С после двух матчей первое место занимают англичане (10 очков), второе - французы (9), третье - аргентинцы (6), у команд США и Тонга нет набранных очков.

Сборная Франции трижды доходила до финала Кубка мира (1987, 1999, 2011). Американцы в восьмой раз принимают участие в мировом первенстве, предыдущие семь раз сборная США не сумела пробиться в плей-офф. Американская команда проиграла восемь матчей на Кубках мира подряд (два на текущем турнире), последняя победа датирована 15 сентября 2011 года, тогда американцы обыграли сборную России (13:6).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующий победитель - сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой турнира (три победы). Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.