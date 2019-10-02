Футбольная ассоциация Англии обвинила в расизме игрока "Манчестер Сити" Бернарду Силву

ТАСС, 2 октября. Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в расизме против португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы из-за его шутки в социальных сетях в адрес своего партнера по команде француза Бенжамена Менди. Об этом сообщает пресс-служба FA.

22 сентября Силва в Twitter сравнил детскую фотографию Менди с изображением на упаковке конфет Conquitos, почти сразу запись была удалена. Затем Силва написал: "В наше время уже нельзя пошутить над другом". Менди прокомментировал запись, не проявив признаков обиды. Позднее организация Kick It Out, специализирующаяся на борьбе с расизмом, призвала FA открыть дело в отношении Силвы.

До 9 октября от Силвы ожидают объяснения своего поступка.

Силва и Менди вместе выступали за "Монако" до лета 2017 года, после перешли в "Манчестер Сити".