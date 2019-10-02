Павел Колобков провел встречу с главой Федерации гандбола России

ТАСС, 2 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым и главным тренером женской сборной России Амбросом Мартином. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы обсудили вопросы подготовки женской и мужской сборных команд [к Олимпийским играм], сейчас наступил основной этап отбора. В ноябре наша женская команда примет участие в чемпионате мира, который станет отборочным к Олимпиаде, шансы у нас очень хорошие, команда сильная, достаточно молодая. Есть конкуренция по всем позициям, надеемся, что наша сборная сформируется и будет претендовать на олимпийские медали", - отметил Колобков.

Шишкарев поблагодарил министерство спорта за организацию встречи, отметив, что с ведомством приятно работать..

"Хочу поблагодарить Министерство спорта Российской Федерации и Павла Анатольевича за организацию подобных встреч, – сказал Шишкарев. – Предолимпийский год, у нас хорошие амбиции, но эти амбиции должны быть подкреплены серьезной работой. Такая работа невозможна без министерства спорта с точки решения вопросов инфраструктуры, финансирования, взаимодействия с международными спортивными институтами. В таком взаимодействии очень приятно и комфортно работать. Будем ставить большие цели, и надеяться на их достижение".

Испанец Мартин возглавил женскую сборную России в августе нынешнего года, сменив Евгения Трефилова. Под его руководством россиянки одержали победы над командами Словакии и Швейцарии в на старте отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. "Амбросио Мартин известный специалист, четырехкратный лучший тренер Лиги чемпионов среди женщин. Мне нравится, что он уже разработал план подготовки нашей команды до Олимпиады, а также знает каждого игрока, выстроил хороший контакт с федерацией", - отметил Колобков.

Мартин отметил, что при работе с женской командой ему помогает Трефилов, с которым он уже обсудил подготовку к чемпионату мира. "Я начал работу с большим энтузиазмом, поскольку вижу огонь в глазах девушек. Я много общаюсь с Евгением Трефиловым, мы обсудили все этапы предстоящей работы, в том числе подготовку к чемпионату мира", - сказал Мартин.

Также в ходе встречи Колобков пригласил Шишкарева и Мартина принять участие в форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября.