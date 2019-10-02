ФК "Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков на гостевом матче 11-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом". Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.

"За скандирования ненормативной лексики "Локомотив" оштрафован на 40 тысяч, "Зенит" - на 60. За использование пиротехники "Зенит" оштрафован на 90 тысяч. Кроме того, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны", - пояснил Григорьянц.

Также Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за взрыв одной петарды на гостевом матче с "Уралом" (3:0). Болельщики "Рубина" и "Уфы" (0:0) скандировали нецензурные выражения в адрес друг друга, за что "Рубин" был оштрафован на 10 тысяч рублей, а "Уфа" на 20 тысяч рублей.

За неподобающее поведение команды штрафные санкции понесли "Тамбов" и "Сочи". "Тамбов" проиграл в гостях самарским "Крыльям Советов" (0:2). "Сочи" дома победил грозненский "Ахмат" (2:0).

"Семь игроков "Тамбова" получили желтые карточки в матче с "Крыльями Советов". Это неподобающее поведение команды - штраф 100 тысяч. В матче "Сочи" - "Ахмат" шесть игроков "Сочи" получили предупреждения. "Сочи" также оштрафован на 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.