Польские волейболисты переиграли японцев на Кубке мира

ТАСС, 2 октября. Сборная Польши обыграла команду Японии со счетом 3-1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17) во втором матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в среду россияне обыграли канадцев, по ходу матча уступая со счетом 0-2 по сетам. В других встречах дня команда Египта оказалась сильнее сборной Ирана (3-1), аргентинцы обыграли представителей Туниса (3-1), команда США переиграла сборную Италии (3-1), бразильцы победили австралийцев (3-0).

Участие в турнире принимают 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России после двух матчей занимает пятое место (5 очков), лидирует сборная Бразилии (6), вслед за ней идут команды Польши (6), Египта (6), Аргентины (5).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.