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Бокс

Боксер Федор Чудинов может провести бой на одном турнире с Лебедевым в Красноярске

Лебедев может возобновить карьеру поединком против конголезца Макабу
Федор Чудинов и Владимир Хрюнов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Чудинов и Владимир Хрюнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Федор Чудинов может провести бой в декабре в Красноярске на одном турнире с участием экс-чемпиона мира Дениса Лебедева. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее стало известно, что Лебедев может провести бой в декабре в Красноярске против конголезца Илунги Макабу.

"Бой Федора Чудинова может пройти в рамках вечера в Красноярске, где состоится поединок Лебедева", - сказал Хрюнов.

Всего в послужном списке 32-летнего Чудинова 21 победа (15 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Чудинов занимает третье место в рейтинге WBA, 5-е - Всемирного боксерского совета (WBC), 6-е - Международной боксерской федерации (IBF) и 11-е - Всемирной боксерской организации (WBO).

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