Супервайзеры ATP и WTA довольны ареной "Крылатское", где пройдет "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Монтаж теннисной арены в ледовом дворце "Крылатское" проходит в установленные сроки, супервайзеры от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) остались довольны состоянием стадиона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Кубок Кремля" Яков Шатхин.

"ВТБ Кубок Кремля" состоится в 30-й раз, в этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. Супервайзер - человек, который является официальным представителем ассоциации на конкретном теннисном турнире.

"Специально к турниру будет уложено восемь покрытий типа "хард" - четыре игровых корта в ледовом дворце "Крыласткое" и четыре тренировочных в соседнем велотреке, - сказал Шатхин. - Монтаж арены идет в срок, мы надеемся, что первую часть завершим 9 октября и к официальным тренировкам все будет уже полностью готово".

"Супервайзеры от ATP и WTA посетили арену и остались довольны самим стадионом и логистикой", - добавил собеседник агентства.

Также по словам Шатхина для зрителей турнира будут курсировать бесплатные автобусы от метро "Молодежная" и "Крылатское".

Жеребьевка теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" состоится 12 октября в конференц-зале агентства ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж).