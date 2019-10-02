Власов назначен исполнительным директором футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 2 октября. Максим Власов стал исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"К работе в должности исполнительного директора ФК "Спартак-Москва" приступил Максим Власов, - говорится в заявлении пресс-службы. - 36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса. Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PwC, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ".

После 11 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Спартак" занимает девятое место, имея в активе 14 очков. В 12-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Краснодаром" 6 октября. В воскресенье "Спартак" на своем поле уступил "Оренбургу" (1:2), после игры Олег Кононов покинул пост главного тренера клуба.