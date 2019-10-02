Возвращение праздника. "Зенит" спустя 3,5 года проводит домашний матч в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Санкт-Петербург готовится принять матч Лиги чемпионов по футболу после 3,5-летнего перерыва. "Зенит" сыграет дома против португальской "Бенфики" в матче второго тура групповой стадии турнира, начало - 22:00 мск.

В предыдущий раз петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда "Зенит" вышел в плей-офф и уступил в 1/8 финала как раз "Бенфике" (0:1, 1:2).

Утренний Петербург встречал этот день дождями, временами проливными, и сильным холодным ветром. Во вторник в городе было объявлено штурмовое предупреждение. Но на набережных каналов и длинных аллеях улиц все равно было оживленно, Петербург красив при любых погодных условиях.

Спускаясь в метро, можно было нередко увидеть большие плакаты с надписью "Зенит" - Лев. Лига чемпионов возвращается", на которых игроки клуба были изображены на фоне Льва - клубного талисмана. Также на рекламных щитах появлялись афиши предстоящего матча. Возле стадиона за несколько часов до игры гуляли компании болельщиков, причем не только "Зенита", но и "Бенфики". Хотя возле "Газпром-Арены" было очень ветрено, так как она находится возле открытой воды Петровского фарватера, гости Санкт-Петербурга получали удовольствие, предвкушая футбольный праздник.

На местных радиостанциях и телеканалах ведущие не раз упоминали о предстоящей игре, желая "Зениту" удачи в предстоящей встрече.

Серьезная подготовка праздника

А праздник, похоже, действительно получится запоминающимся. До матча группы активных болельщиков "Зенита" готовили большой перфоманс, деталей фанаты не раскрыли, так как хотят удивить зрителей, которых, по информации пресс-службы клуба, будет до 50 тыс. человек.

Подготовка развлекательной программы идет полным ходом с раннего утра. Зрителей смогут согреть не только горячим чаем и вкусной едой, но и прекрасной музыкой. На сцене трибуны С болельщиков ждет концертная программа. Перед гостями праздника сначала выступит хор академического ансамбля, который исполнит лучшие композиции известных рок-групп, а затем на сцену выйдут современные популярные рок-музыканты.

На пятом этаже трибуны C актеры Театра им. Ленсовета разыграют перед зрителями сцены и зарисовки по мотивам классической русской литературы. Петербургские уличные художники при помощи баллончиков с аэрозолем будут изображать самые популярные городские пейзажи прямо на глазах у зрителей. Традиционно болельщики смогут отдохнуть в зоне отдыха, где их ждут киберспортивная площадка, настольный футбол и другие развлечения.

Эпичным завершением предматчевого торжества станет живое исполнение гимна Лиги чемпионов, которое зрителям подарят Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра. Артисты надеются внести свое имя в историю и на финале Лиги чемпионов в 2021 году, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Ощущение праздника не сможет испортить даже крупное поражение молодежной команды "Зенита" от сверстников из "Бенфики" со счетом 1:7 в Юношеской лиге УЕФА. Петербург в очередной раз близок к тому, чтобы доказать, что город не боится проводить крупные события и делать это с размахом. Стоит только догадываться, чем город удивит любителей футбола на чемпионате Европы 2020 года и финале Лиги чемпионов в 2021 году.