"Зенит" сыграет в матче Лиги чемпионов против "Бенфики" при закрытой крыше стадиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и португальской "Бенфикой". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского клуба.

Встреча "Зенит" - "Бенфика" пройдет в среду в Санкт-Петербурге, начало игры - 22:00 мск. По данным Гидрометцентра России, вечером в Петербурге ожидается небольшой дождь и около 7 градусов тепла.

"Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта во время матча Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Бенфикой", - сказали в пресс-службе.

В первом туре группового этапа "Зенит" сыграл в гостях вничью с французским "Лионом" (1:1). "Бенфика" уступила дома немецкому "Лейпцигу" (1:2).