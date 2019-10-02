ITA осуществит допинг-тестирование на отборочных турнирах по боксу к ОИ-2020

ТАСС, 2 октября. Независимая организация допинг-тестирования (ITA) будет осуществлять тестирование спортсменов на квалификационных турнирах по боксу к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл после заседания исполкома организации в Лозанне.

Ранее стало известно, что организацией боксерских отборочных турниров к Олимпиаде в Токио займется МОК. В августе МОК объявил даты проведения квалификационных турниров. С 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 13 по 23 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 24 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, кто еще не сумел завоевать путевку на Игры.

Также Макконнелл отметил, что во время квалификаций планируется сделать около 500 допинг-тестов.

Кроме того, спортивный директор МОК рассказал о создании комиссии боксеров, которая поможет при организации отборочных соревнований. "МОК определит десять боксеров - по пять мужчин и пять женщин от каждого из пяти континентов, которые будут голосом всех боксеров, МОК будет опираться на их мнение при подготовке квалификационных турниров и проведении соревнований на Играх", - сказал Макконнелл.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

На Олимпийских играх в соревнованиях по боксу примут участие 186 мужчин и 100 женщин. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу состоятся с 25 июля по 9 августа.