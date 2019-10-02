Федерация бокса РФ до конца недели определит спортсменов в комиссию по квалификации ОИ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России в четверг или пятницу определится с российскими представителями среди 10 боксеров, на чье мнение Международный олимпийский комитет (МОК) будет опираться при подготовке квалификационных олимпийских турниров. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Ранее о решении по созданию комиссии из боксеров, по пять мужчин и пять женщин, на пресс-конференции по итогам исполкома сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. С 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 13 по 23 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 24 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, которые еще не сумели завоевать путевку на Игры.

"Мы хотим более тщательно посмотреть, что это, какие функции боксерам нужно будет исполнять, проговорим этот вопрос еще с коллегами. Думаю, в четверг-пятницу мы уже определимся с именами у мужчин и женщин", - сказал Кремлев.

Боксерский олимпийский турнир в Токио пройдет с 25 июля по 9 августа.