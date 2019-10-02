Колобков уверен, что чемпионат мира по волейболу пройдет в Новосибирске на высоком уровне

ТАСС, 2 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что чемпионат мира по волейболу 2022 года и молодежное первенство мира по хоккею 2023 года среди игроков не старше 20 лет пройдут в Новосибирске на высоком уровне. Комментарий Колобкова приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

В среду Колобков провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, мероприятие прошло в Москве.

"В ближайшие годы Новосибирск примет крупные соревнования, это чемпионат мира по волейболу 2022 года и первенство мира по хоккею 2023 года среди игроков не старше 20 лет, - сказал Колобков. - Мы обсудили вопросы подготовки, сейчас строим в Новосибирске два новых спортивных объекта: центр волейбола и хоккейную площадку. Все идет в плановом режиме: инфраструктура, логистика, транспортная доступность. Нет никаких сомнений, что эти крупные соревнования пройдут в Новосибирске на высоком уровне".

"Действительно, подготовка к чемпионату мира по волейболу и первенству мира по хоккею в Новосибирске идет полным ходом, никаких сомнений по срокам строительства основных объектов у нас нет, - отметил Травников. - На самом деле подготовка к проведению таких масштабных спортивных соревнований это не только стройка, нам нужно решать массу организационных вопросов, Новосибирская область, к сожалению, за последние десятилетия не принимала таких крупных международных событий. Конечно, нам нужна помощь в методическом сопровождении со стороны Минспорта России, очень много полезных вещей уже подсказаны, их мы можем своевременно учесть. Это касается и информационного сопровождения, транспортного обслуживания, требования к гостиницам - все это мы будем изучать и приводить в соответствие с требованиями и регламентами".

Также Колобков пригласил Травникова на международный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде.

Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября. Молодежный чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет пройдет в Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.