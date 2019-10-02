Спортивный центр по проекту "Самбо-70" откроют в Туле к концу 2020 года

ТУЛА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Тульской области подписало соглашение с центром спорта и образования "Самбо-70" и аэропортом "Внуково" о создании в Туле школы самбо. Ее откроют на базе спортшколы "Металлург" к концу 2020 года, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Открытие школы в городе-герое Туле имеет большое значение не только для развития детского и юношеского спорта, но в воспитании молодежи в духе патриотизма", - цитирует пресс-служба директора центра "Самбо-70" Рената Лайшева.

Лайшев также сообщил, что в рамках всероссийской программы "Самбо в школы" развитие получили более 1 тыс. спортивных школ в различных субъектах РФ. "Уверен, что реализация проекта "Самбо-70" позволит вывести этот вид спорта в нашем регионе на более высокий уровень", - отметил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

По его словам, ранее состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина с участниками подписанного соглашения, были обсуждены детали реализации проекта. Так, местом базирования школы самбо станет спортшкола "Металлург", расположенная в Пролетарском округе Тулы. Международный аэропорт "Внуково" в рамках собственного благотворительного проекта намерен взять на себя расходы на капитальный ремонт здания.

Планируется, что запуск спортивного центра состоится не позднее четвертого квартала 2020 года, добавили в пресс-службе.