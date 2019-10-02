Россиянка Рудакова не вышла в финал ЧМ в беге на 400 м с барьерами

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Россиянка Вера Рудакова не смогла пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.

В своем полуфинальном забеге спортсменка заняла шестое место, показав результат 55,57 секунды. В финал выходят по две лучшие спортсменки из трех забегов, а также две лучшие из числа оставшихся (результаты всех пяти забегов суммируются).

Финальный забег пройдет 4 октября.

Рудакова является двукратной чемпионкой России (2016, 2019), также в ее активе победы на молодежном чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет (2013), юниорских чемпионатах мира (2010) и Европы (2011) среди атлетов не старше 20 лет.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.